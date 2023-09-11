Журова допустила, что российские спортсмены не захотят ехать на Олимпиаду в Париже

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможности российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Париже.

«Спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, будет немного. От нашего решения ничего не зависит. Спортсмены и так туда поедут.

Может, все спортсмены скажут, что они не готовы ехать. Кроме теннисистов, потому что они полноценно отбираются. Думаю, многие россияне скажут, что они не хотели бы этого», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Дмитрий Свищёв высказался о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024.