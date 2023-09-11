Узнать больше

Свищёв: требования МОК — дискриминационные, совершенно незаконные

Короткая ссылка
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024.
Свищёв: требования МОК — дискриминационные, совершенно незаконные
  • РИА Новости

«Если российских спортсменов допустят до участия в Олимпийских играх в Париже, это будет хорошо. Это, конечно, будет нейтральный статус, без символики, флага, гимна. Это дискриминационные, совершенно незаконные требования, но мы с 2014 года выступаем под давлением и теми или иными санкциями и ограничениями», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин выступил против поездки на Олимпиаду в Париже на условиях МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить