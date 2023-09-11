Свищёв: требования МОК — дискриминационные, совершенно незаконные

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

«Если российских спортсменов допустят до участия в Олимпийских играх в Париже, это будет хорошо. Это, конечно, будет нейтральный статус, без символики, флага, гимна. Это дискриминационные, совершенно незаконные требования, но мы с 2014 года выступаем под давлением и теми или иными санкциями и ограничениями», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин выступил против поездки на Олимпиаду в Париже на условиях МОК.