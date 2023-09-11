Свирин выступил против участия россиян в Олимпийских играх на условиях МОК

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин выступил против поездки на Олимпиаду в Париже на условиях МОК.

«Если мы и выступим на Олимпиаде в Париже, то наше представительство будет минимальным. Я считаю, что при таких условиях ехать в Париж не нужно.

Если мы поддерживаем политику проведения внутренних масштабных соревнований с максимальной поддержкой спортсменов, то тогда зачем нам туда ехать, для чего?» — приводит слова Свирина РИА Новости.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Дмитрий Песков высказал мнение, что российским спортсменам надо принимать участие в Олимпиаде в Париже.