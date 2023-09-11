Узнать больше

Свирин выступил против участия россиян в Олимпийских играх на условиях МОК

Короткая ссылка
Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин выступил против поездки на Олимпиаду в Париже на условиях МОК.
Свирин выступил против участия россиян в Олимпийских играх на условиях МОК
  • Gettyimages.ru

«Если мы и выступим на Олимпиаде в Париже, то наше представительство будет минимальным. Я считаю, что при таких условиях ехать в Париж не нужно.

Если мы поддерживаем политику проведения внутренних масштабных соревнований с максимальной поддержкой спортсменов, то тогда зачем нам туда ехать, для чего?» — приводит слова Свирина РИА Новости.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Дмитрий Песков высказал мнение, что российским спортсменам надо принимать участие в Олимпиаде в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить