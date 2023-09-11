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Песков заявил, что россиянам надо ехать на Олимпиаду в качестве индивидуальных атлетов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что российским спортсменам надо принимать участие в Олимпиаде в Париже.
Песков заявил, что россиянам надо ехать на Олимпиаду в качестве индивидуальных атлетов
  • РИА Новости

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что всё-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убеждён, что надо принимать участие таким образом», — цитирует Пескова РИА Новости.

Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Макрон выступил против российского флага на Олимпиаде в Париже.

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