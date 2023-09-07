Макрон выступил против российского флага на Олимпиаде в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что сборная России может выступить на летней Олимпиаде в Париже 2024 года, но не под национальным флагом.

«Российского флага не может быть на Олимпийских играх в Париже. Но Эта тема не должна быть политизирована. Я хочу, чтобы МОК принял осознанное решение, и я полностью доверяю Томасу Баху», — цитирует Макрона L’Equipe.

Он подчеркнул, что страна-хозяйка Олимпиады не должна принимать решение о допуске спортсменов из России.

«Вопрос, который придется решить олимпийскому миру, заключается в том, какое место предоставить тем российским спортсменам, которые готовились к Олимпиаде всю жизнь», — добавил Макрон.

Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями.