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Борзаковский: стараемся максимально компенсировать утрату международных соревнований

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Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский объяснил, могут ли национальные старты заменить международные соревнования.
Борзаковский: стараемся максимально компенсировать утрату международных соревнований
  • РИА Новости

«Сейчас идёт максимальная поддержка наших спортсменов. Мы стараемся максимально компенсировать международные старты. Конечно, это не может в полной мере заменить чемпионаты Европы, чемпионаты мира и Олимпийские игры. Но мы к этому стремимся.

Большим плюсом является то, что World Athletics восстановила ВФЛА в членстве. И благодаря этому мы можем делать открытые соревнования. И все желающие смогут к нам присоединиться. Абсолютно нет никаких ограничений. К примеру, к нам уже приезжали турецкие атлеты. Мы со своей стороны максимально открыты к сотрудничеству. К сожалению, к нам совершенно иное отношение со стороны западных коллег», — заявил Борзаковский RT.

Ранее сообщалось, что Борзаковский считает, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде только с флагом и гимном.

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