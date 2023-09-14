Борзаковский: стараемся максимально компенсировать утрату международных соревнований
- РИА Новости
«Сейчас идёт максимальная поддержка наших спортсменов. Мы стараемся максимально компенсировать международные старты. Конечно, это не может в полной мере заменить чемпионаты Европы, чемпионаты мира и Олимпийские игры. Но мы к этому стремимся.
Большим плюсом является то, что World Athletics восстановила ВФЛА в членстве. И благодаря этому мы можем делать открытые соревнования. И все желающие смогут к нам присоединиться. Абсолютно нет никаких ограничений. К примеру, к нам уже приезжали турецкие атлеты. Мы со своей стороны максимально открыты к сотрудничеству. К сожалению, к нам совершенно иное отношение со стороны западных коллег», — заявил Борзаковский RT.
Ранее сообщалось, что Борзаковский считает, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде только с флагом и гимном.