Борзаковский: стараемся максимально компенсировать утрату международных соревнований

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский объяснил, могут ли национальные старты заменить международные соревнования.

«Сейчас идёт максимальная поддержка наших спортсменов. Мы стараемся максимально компенсировать международные старты. Конечно, это не может в полной мере заменить чемпионаты Европы, чемпионаты мира и Олимпийские игры. Но мы к этому стремимся.

Большим плюсом является то, что World Athletics восстановила ВФЛА в членстве. И благодаря этому мы можем делать открытые соревнования. И все желающие смогут к нам присоединиться. Абсолютно нет никаких ограничений. К примеру, к нам уже приезжали турецкие атлеты. Мы со своей стороны максимально открыты к сотрудничеству. К сожалению, к нам совершенно иное отношение со стороны западных коллег», — заявил Борзаковский RT.

Ранее сообщалось, что Борзаковский считает, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде только с флагом и гимном.