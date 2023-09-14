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Борзаковский: российские спортсмены должны выступать только с гимном и флагом

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Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский считает, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде только с флагом и гимном.
Борзаковский: российские спортсмены должны выступать только с гимном и флагом
  • РИА Новости

«Олимпиада — всегда праздник. Но ребята, приезжающие туда в нейтральном статусе, приезжают туда не как на праздник, а как на работу ввиду всех ограничений — нет гимна, нет флага. В лёгкой атлетике даже нельзя поднять флаг, который передали с трибуны. Это строго делать нельзя, потому что спортсмену грозит дисквалификация.

Поэтому моё мнение таково: мы должны выступать только с гимном и флагом. Очень сложно в моральном плане ехать в нейтральном статусе на Олимпийские игры», — сказал Борзаковский на заседании комиссии спортсменов ОКР.

Ранее Поздняков высказался о рекомендациях по допуску российских спортсменов к международным турнирам.

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