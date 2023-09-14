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Кузнецов обеспокоен вопросом безопасности международных стартов

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Призёр Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов поднял вопрос о безопасности международных стартов для россиян.
Кузнецов обеспокоен вопросом безопасности международных стартов
  • Gettyimages.ru

«Как международные организации будут обеспечивать безопасность? Спортсмены — люди с характером, будут провокации какие‑то словами и действиями, понятно, что мы давным‑давно привыкли терпеть всё это, но, вспоминая сборы в Турции, когда была драка между командами России и Украины», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее сообщалось, что Климент Колесников сомневается в участии россиян в международных турнирах.

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