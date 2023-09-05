Пловец Колесников сомневается в участии россиян в международных турнирах

Серебряный призер Олимпиады пловец Климент Колесников прокомментировал критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по допуску российских спортсменов к соревнованиям.

«С одной стороны, немного обрадовался, так как подумал, что есть продвижение в вопросе нашего допуска и участия в соревнованиях. Но, прочитав полностью свод правил для нашего участия, понял, что это совсем не дело. Участие на таких условиях очень сомнительно», — цитирует Колесникова РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация планирует оспорить критерии допуска россиян на международные турниры.