Пловец Колесников сомневается в участии россиян в международных турнирах
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«С одной стороны, немного обрадовался, так как подумал, что есть продвижение в вопросе нашего допуска и участия в соревнованиях. Но, прочитав полностью свод правил для нашего участия, понял, что это совсем не дело. Участие на таких условиях очень сомнительно», — цитирует Колесникова РИА Новости.
Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.
Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация планирует оспорить критерии допуска россиян на международные турниры.