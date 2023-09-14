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Борзаковский: на Олимпиаде россияне будут предоставлены сами себе

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Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский рассказал, что ждёт спортсменов, желающих выступить в нейтральном статусе на Олимпийских играх — 2024 в Париже.
Борзаковский: на Олимпиаде россияне будут предоставлены сами себе
  • РИА Новости

«Думаю, что нашим спортсменам, принявшим решение участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе, не удастся обойти пункт об осуждении СВО и политики Российской Федерации. Однако выбор в любом случае за спортсменом. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

При этом спортсмен должен понимать, что гарантий его безопасности за рубежом никто не даст. Не только вне спортивных объектов, но и на них. Потому что нам запретили их сопровождать. То есть атлет будет предоставлен сам себе. Если говорить о моральном выборе и насколько искренен он будет при подписании этой бумаги, то это индивидуальный аспект. Это невозможно проверить», — сказал Борзаковский RT.

Ранее Борзаковский объяснил, могут ли национальные старты заменить международные соревнования.  

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