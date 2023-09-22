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Богословская: в каком статусе спортсмен ни выступает — он гражданин нашей страны

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Серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года в эстафете 4×100 м Ольга Богословская считает нормальным использование российскими спортсменами нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.
Богословская: в каком статусе спортсмен ни выступает — он гражданин нашей страны
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Мне очень трудно поставить себя на место кого-либо из сегодняшних спортсменов. Когда я выступала на Олимпийских играх 1992-го в составе нашей непонятной сборной, собранной со всего бывшего СССР, тоже без флага и гимна, вопрос, ехать на соревнования или нет, просто не стоял. Как видите, в этой шкуре я всё же побывала, но никогда не говорила о том, что не причисляю себя к российским атлетам. В каком статусе спортсмен ни выступает — он всё равно гражданин нашей страны», — поделилась с RT Богословская.

Ранее Богословская заявила, что россияне должны участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.

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