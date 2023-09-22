Богословская заявила, что россияне должны участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе

Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская заявила, что российские спортсмены не должны упускать возможность участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«В этом вопросе нужно опираться на слова нашего президента, позиция которого, что каждый спортсмен сам принимает решение об участии в Олимпиаде. Пусть это сейчас уже избитая фраза, но тем не менее она абсолютно оправданна. Спортивная жизнь стала достаточно короткой, поэтому каждый атлет должен лично делать выбор: ехать ему или нет. Мне кажется, что все, кто получит такую возможность, должны полностью реализоваться в своей профессии. Какая разница? Мы же прекрасно знаем, кто эти люди. Невзирая на то, в каком статусе или под каким флагом они выступают, это наши спортсмены. А если они завоюют золотые медали, это только укрепит веру в то, что наша спортивная составляющая живёт и процветает», — заявила RT Богословская.

Ранее первый заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что российские спортсмены в случае участия на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе не получат призовых.