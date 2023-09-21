Минспорта РФ не будет платить призовые нейтральным спортсменам на Олимпиаде-2024

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что российские спортсмены в случае участия на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе не получат призовых.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего. Если кто-то получает лицензию, мы должны снять его со ставки Центра спортивной подготовки, все эти расходы берёт МОК», — цитирует Кадырова ТАСС.

Олимпиада пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены в некоторых видах спорта участвуют в отборе. Однако Международный олимпийский комитет пока не принял окончательного решения по атлетам из России.

Ранее сообщалось, что Минспорт ставит в приоритет интересы спортсменов в вопросе Олимпиады.