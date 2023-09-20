Минспорт ставит в приоритет интересы спортсменов в вопросе Олимпиады

Министерство спорта России ставит в приоритет интересы спортсменов в вопросе принятия решения о выступлении на Олимпийских играх.

«Интересы спортсменов являются для Минспорта России приоритетными при обеспечении тренировочной и соревновательной деятельности, а также принятии решения о выступлении на Олимпиаде. При этом считаем неприемлемым выставление нашим спортсменам дискриминационных условий», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Олимпиада пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены в некоторых видах спорта участвуют в отборе. Однако Международный олимпийский комитет пока не принял окончательного решения по атлетам из России.

Ранее сообщалось, что нейтральным спортсменам не выплатят призовые в России за участие в Олимпиаде.