Свищёва беспокоит сокращение бюджета Минспорта

Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищёв выразил беспокойство в связи с сокращением бюджета Министерства спорта.

«Бюджет Министерства спорта, к сожалению, сокращается. Сегодня это было понятно из докладов и Счётной палаты, и самого Министерства спорта. Это не может нас не беспокоить, потому что отрасль на 100% зависит от бюджетного финансирования. Для нас это является основной проблемой на данный момент. И задача, которую мы поставили перед Министерством спорта, — прежде всего объяснить, как же наш комитет будет выполнять задачи, поставленные президентом и правительством» — заявил Свищёв RT.

По его словам, Министерство спорта сейчас находится в очень сложной ситуации, потому что призыв к сокращению бюджета идёт непосредственно от правительства и от депутатов.

«И они находятся под давлением с обеих сторон: со стороны комитета по физической культуре и спорту, а также со стороны правительства. Именно поэтому мы и собираемся обсуждать этот вопрос, чтобы понять, какие объекты не будут достроены, какой компромисс можно найти в этой ситуации, и делать всё возможное, чтобы минимизировать либо не допустить сокращения бюджета. Всегда нужно вести диалог, иначе нас ждёт провал», — добавил Свищёв.

Ранее Азат Кадыров назвал плановым снижение финансирования в сфере физкультуры и спорта.