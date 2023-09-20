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Азат Кадыров назвал плановым снижение финансирования в сфере физкультуры и спорта

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Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров сообщил, что не стоит беспокоиться в связи со снижением государственного финансирования программы развития физкультуры и спорта в России на предстоящие годы.
Азат Кадыров назвал плановым снижение финансирования в сфере физкультуры и спорта
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Сокращение спортивного бюджета является плановым. Проект на 2024 год — 55,8 млрд рублей, на 2025 год — 41,5 млрд, на 2026 год — 49 млрд рублей. У нас в 2024 году заканчивается федеральный проект. Пока непонятно, как дальше будет реализовываться «Спорт — норма жизни», поэтому сокращения могу назвать плановыми», — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что Минспорт в будущем ждёт много серьёзной работы.

«Поэтому предлагаю работать засучив рукава с условиями, которые существуют в данный момент», — добавил Кадыров.

В Госдуме проходит заседание Комитета Госдумы по физической культуре и спорту под руководством председателя Дмитрия Свищева совместно с Минспортом.

В повестке — обсуждение бюджета в сфере спорта на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в начале осенней сессии.

Ранее Свищёв заявил, что российские спортсмены должны быть трудоустроены.

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