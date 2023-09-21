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Матыцин выступил на Всероссийском форуме чистого спорта

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Министр спорта Олег Матыцин поучаствовал в конференции на Всероссийском форуме чистого спорта.
Матыцин выступил на Всероссийском форуме чистого спорта
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Нашей основной задачей является создание условий для развития национальной системы спорта, в том числе и антидопинговой пропаганды. Необходимо максимально информировать всех участников спортивного движения, чтобы искоренять у них интерес к допингу, объяснять детям, что допинг — это нарушение этики чистого спорта», — сказал Матыцин.

Ранее Матыцин высказал мнение, что сборная России по вольной борьбе в непростых условиях смогла показать отличный результат на чемпионате мира 2023 года в Белграде.

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