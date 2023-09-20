Матыцин: российские борцы на чемпионате мира показали силу духа и мастерство
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- © Maksim Konstantinov
«В условиях беспрецедентного давления наши борцы демонстрируют упорство, силу духа и уровень своего мастерства. За каждой медалью, каждой победой стоит серьезный путь спортсменов, тренеров, специалистов, всей федерации», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.
Он выразил уверенность, что победы на первенстве планеты станут стимулом для многих юных россиян заниматься вольной борьбой и не сдаваться.
«Каждая медаль ценна для отечественной истории вольной борьбы и российского спорта», — подчеркнул Матыцин.
Российские борцы вольного стиля с четырьмя наградами разного достоинства заняли второе место в медальном зачёте чемпионата мира. Чемпионами мира стали Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) выиграл серебряную медаль, Шамиль Мамедов (до 65 кг) — бронзовую.
Первенство планеты проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. В заключительной части турнира будут разыграны комплекты медалей в женской и греко-римской борьбе.
Ранее Михаил Мамиашвили заявил, что чемпионы мира по борьбе Сидаков и Усманов справились с жуткими условиями.