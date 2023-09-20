Мамиашвили: чемпионы мира по борьбе Сидаков и Усманов справились с жуткими условиями

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили похвалил чемпионов мира 2023 года Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова за то, что они смогли завоевать золотые медали в очень сложной ситуации.

«Сидаков и Усманов справились с жуткими и безумными условиями, связанными со всей этой темой допуска и нейтральным статусом. Тяжёлое испытание выпало на них, но они справились», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

Глава ФСБР поздравил российских борцов с золотыми медалями первенства планеты.

«Они сильны характером, побеждал характер наших борцов. Поздравляю Дагестан и Северную Осетию с этими медалями», — добавил Мамиашвили.

Российские борцы вольного стиля с четырьмя наградами разного достоинства заняли второе место в медальном зачёте чемпионата мира. Чемпионами мира стали Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) выиграл серебряную медаль, Шамиль Мамедов (до 65 кг) — бронзовую.

Первенство планеты проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Мамиашвили сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира в Белграде из-за повреждения.