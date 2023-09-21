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«Матч ТВ»: World Aquatics обозначила требования для допуска россиян в нейтральном статусе

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World Aquatics определилась с пунктами декларации для допуска россиян в нейтральном статусе.
«Матч ТВ»: World Aquatics обозначила требования для допуска россиян в нейтральном статусе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает «Матч ТВ», организация предлагает российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Также подтвердилось, что World Aquatics допустит россиян в индивидуальных видах.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее Владимир Сальников рассказал, что организация будет добиваться полного восстановления прав россиян по участию в турнирах World Aquatics.

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