«Матч ТВ»: World Aquatics обозначила требования для допуска россиян в нейтральном статусе

World Aquatics определилась с пунктами декларации для допуска россиян в нейтральном статусе.

Как сообщает «Матч ТВ», организация предлагает российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Также подтвердилось, что World Aquatics допустит россиян в индивидуальных видах.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее Владимир Сальников рассказал, что организация будет добиваться полного восстановления прав россиян по участию в турнирах World Aquatics.