Сальников: ВФП будет добиваться полного восстановления прав россиян в турнирах World Aquatics

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что организация будет добиваться полного восстановления прав россиян по участию в турнирах World Aquatics.

«На заседании президиум принял решение добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для спортсменов всех стран в соответствии с пунктом 3 Конституции World Aquatics», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об условиях World Aquatics для допуска россиян.