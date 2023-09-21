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Сальников: ВФП будет добиваться полного восстановления прав россиян в турнирах World Aquatics

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что организация будет добиваться полного восстановления прав россиян по участию в турнирах World Aquatics.
Сальников: ВФП будет добиваться полного восстановления прав россиян в турнирах World Aquatics
  • Gettyimages.ru
  • © Stephen Frink

«На заседании президиум принял решение добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для спортсменов всех стран в соответствии с пунктом 3 Конституции World Aquatics», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об условиях World Aquatics для допуска россиян.

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