Сальников: ВФП будет добиваться полного восстановления прав россиян в турнирах World Aquatics
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«На заседании президиум принял решение добиваться полного восстановления законных прав наших спортсменов для участия в соревнованиях на единых условиях для спортсменов всех стран в соответствии с пунктом 3 Конституции World Aquatics», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».
Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об условиях World Aquatics для допуска россиян.