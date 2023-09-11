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Захарова: у мира остался последний шанс на спасение спорта от разрушительной логики Запада

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об условиях World Aquatics для допуска россиян.
Захарова: у мира остался последний шанс на спасение спорта от разрушительной логики Запада
  • РИА Новости

«Это просто позор для всех тех, кто прикрывается словами о мировом спорте, о своей причастности, принадлежности к идеям олимпизма. Это ещё и прямая сегрегация людей по национальному признаку. Это ничто иное как расизм.

У мира остался последний шанс на спасение мирового спорта от разрушительной логики коллективного Запада», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее Матыцин прокомментировал критерии World Aquatics.

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