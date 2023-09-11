Захарова: у мира остался последний шанс на спасение спорта от разрушительной логики Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об условиях World Aquatics для допуска россиян.

«Это просто позор для всех тех, кто прикрывается словами о мировом спорте, о своей причастности, принадлежности к идеям олимпизма. Это ещё и прямая сегрегация людей по национальному признаку. Это ничто иное как расизм.

У мира остался последний шанс на спасение мирового спорта от разрушительной логики коллективного Запада», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее Матыцин прокомментировал критерии World Aquatics.