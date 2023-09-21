Ишмуратова — о нейтральном статусе: отказаться от страны — самое последнее дело

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о возможном выступлении россиян на международных турнирах в нейтральном статусе.

«Негативно к этому отношусь. Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг. Нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия — подписывать декларации, отказаться от страны. Отказаться от своей страны — самое последнее дело», — приводит слова Ишмуратовой ТАСС.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Ишмуратова назвала Исинбаеву двойственной натурой после слов о звании.