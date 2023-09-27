Минспорт планирует ограничить смену гражданства среди ведущих атлетов страны

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что организация хочет ограничить смену спортивного гражданства среди выдающихся спортсменов.

«Мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

27 сентября в Госдуме первое заседание рабочей группы по поддержке российских спортсменов в современных условиях проходит под руководством Антона Сипулина, заместителя председателя Комитета по физической культуре и спорту

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее заместитель министра спорта Азат Кадыров рассказал, сколько нужно Минспорту РФ для нормального функционирования.