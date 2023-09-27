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Минспорт планирует ограничить смену гражданства среди ведущих атлетов страны

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Заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что организация хочет ограничить смену спортивного гражданства среди выдающихся спортсменов.
Минспорт планирует ограничить смену гражданства среди ведущих атлетов страны
  • Gettyimages.ru
  • © Ramsey Cardy/Sportsfile

«Мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата», — цитирует Морозова «Матч ТВ». 

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Ранее заместитель министра спорта Азат Кадыров рассказал, сколько нужно Минспорту РФ для нормального функционирования.

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