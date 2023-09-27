Минспорт планирует ограничить смену гражданства среди ведущих атлетов страны
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«Мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата», — цитирует Морозова «Матч ТВ».
27 сентября в Госдуме первое заседание рабочей группы по поддержке российских спортсменов в современных условиях проходит под руководством Антона Сипулина, заместителя председателя Комитета по физической культуре и спорту
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее заместитель министра спорта Азат Кадыров рассказал, сколько нужно Минспорту РФ для нормального функционирования.