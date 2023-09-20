Азат Кадыров: Минспорту надо 100—120 миллиардов рублей в год для функционирования

Заместитель министра спорта Азат Кадыров рассказал, сколько нужно Минспорту РФ для нормального функционирования.

«Для нормального функционирования нужен ежегодный бюджет в размере 100—120 млрд рублей», — заявил Кадыров.

Он также отметил, что летом 2023 года Минпромторг отказался поддерживать индустрию спорта и выдавать ежегодно около 300 млн рублей.

20 сентября на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту под руководством функционера обсудят бюджет в сфере спорта на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Ранее Кадыров сообщил, что не стоит беспокоиться в связи со снижением государственного финансирования программы развития физкультуры и спорта в России на предстоящие годы.