На Международном форуме спортсменов в Лозанне не будет представителей из России

Заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Лада Задонская сообщила, что на Международном форуме спортсменов в швейцарской Лозанне не будет российских представителей.

«Российских представителей не будет. Никак в принципе не объяснили почему. Они просто отклонили мою заявку. Я уже регистрировалась, довольно-таки много времени прошло, после этого они решили отклонить, ссылаясь на рекомендации МОК», — цитирует Задонскую РИА Новости.

Форум состоится с 1 по 2 октября в Лозанне. Рекомендации международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий в отношении россиян будут обсуждаться в первый день.

Олимпийский комитет России (ОКР) не получил официальное приглашение МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков ответил, какие условия в декларациях для допуска на международные соревнования российских спортсменов считает абсолютно неприемлемыми.