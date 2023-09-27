Поздняков назвал неприемлемым подписание деклараций российскими спортсменами

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил, какие условия в декларациях для допуска на международные соревнования российских спортсменов считает абсолютно неприемлемыми.

«Идея основателя олимпийского движения барона де Кубертена была в том, чтобы соревнования проходили в абсолютно мирном русле и давали всем участникам равные возможности, которые предполагают в том числе свободный доступ к турнирам без подписания каких-либо документов», — приводит слова Позднякова «Спорт-Экспресс».

По мнению главы ОКР, подписание любой бумаги, которую предлагает Международный олимпийский комитет (МОК), абсолютно неприемлемо.

«Абсолютно неприемлемыми считаю вообще любые формы деклараций», — подытожил он.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Поздняков заявил, что доверие между ОКР и МОК на крайне низком уровне.