Поздняков назвал неприемлемым подписание деклараций российскими спортсменами
- РИА Новости
«Идея основателя олимпийского движения барона де Кубертена была в том, чтобы соревнования проходили в абсолютно мирном русле и давали всем участникам равные возможности, которые предполагают в том числе свободный доступ к турнирам без подписания каких-либо документов», — приводит слова Позднякова «Спорт-Экспресс».
По мнению главы ОКР, подписание любой бумаги, которую предлагает Международный олимпийский комитет (МОК), абсолютно неприемлемо.
«Абсолютно неприемлемыми считаю вообще любые формы деклараций», — подытожил он.
28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Поздняков заявил, что доверие между ОКР и МОК на крайне низком уровне.