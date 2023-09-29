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Паралимпийский комитет России будет добиваться восстановления своих прав в МПК

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что организация будет добиваться полного восстановления своих законных прав в Международном паралимпийском комитете (МПК) и прав российских спортсменов.
Паралимпийский комитет России будет добиваться восстановления своих прав в МПК
  • РИА Новости

«ПКР рассматривает возможные варианты защиты и будет продолжать добиваться полного восстановления своих законных прав и прав спортсменов», — цитирует Рожкова ТАСС.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России. Против данного решения проголосовали 74 делегата, за — 65.

Генеральная ассамблея МПК проходит с 27 по 29 сентября в Бахрейне. Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде 2024 года в Париже индивидуально и в нейтральном статусе.

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