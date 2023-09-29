Россияне смогут выступить на Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде 2024 года в Париже индивидуально и в нейтральном статусе.

«В связи с частичной приостановкой деятельности ПКР теряет все права членства в IPC, однако спортсмены имеют право участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже индивидуально и в нейтральном статусе», — говорится в заявлении на сайте IPC.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Против данного решения проголосовали 74 делегата, за — 65.

Генеральная ассамблея МПК проходит с 27 по 29 сентября в Бахрейне.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Ранее депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала новость о том, что генассамблея IPC проголосовала против предложения о полном приостановлении членства ПКР.