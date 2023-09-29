Узнать больше

Россияне смогут выступить на Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Короткая ссылка
Российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде 2024 года в Париже индивидуально и в нейтральном статусе.
Россияне смогут выступить на Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе
  • РИА Новости

«В связи с частичной приостановкой деятельности ПКР теряет все права членства в IPC, однако спортсмены имеют право участвовать в Паралимпийских играх 2024 года в Париже индивидуально и в нейтральном статусе», — говорится в заявлении на сайте IPC.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Против данного решения проголосовали 74 делегата, за — 65.

Генеральная ассамблея МПК проходит с 27 по 29 сентября в Бахрейне.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Ранее депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала новость о том, что генассамблея IPC проголосовала против предложения о полном приостановлении членства ПКР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить