Журова — о голосовании против приостановки членства ПКР: пока это всё разговоры

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала новость о том, что генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Важно отличать голосование исполкома организации от полного состава генеральной ассамблеи. Когда в голосовании участвуют все страны, большинство проголосует против приостановки членства ПКР. Это по крайней мере касается паралимпийского спорта. Все здравые и нормальные люди понимают: это не только про спорт, это ещё и про человечность. Первоначально паралимпийский спорт был элементом реабилитации людей, возвращения к жизни. Сейчас такими жестами всё это перечёркивается.

В 1980 году в Москве предлагали провести Паралимпиаду. СССР тогда ответил, что у нас нет людей с ограниченными возможностями. Мол, зачем нам проводить такой турнир? Только потом страна признала, что такие люди у нас есть! Сейчас нам снова пытаются сказать, что у нас их нет, и закрыть им доступ к соревнованиям. Они сами говорили, что паралимпийцам надо помогать, придумывать для них программы, а теперь говорят: «Всё! Закрывайте обратно!» — заявила Журова RT.



Также Журова не верит, что это решение, как и допуск юношеских сборных России по футболу, позитивный сдвиг.



«Пока это всё разговоры. Неприятная игра, в которую вовлекают спортсменов. Многих западных спортсменов заставляют говорить о нас посредством шантажа. Например, о неучастии с нами в одних соревнованиях. Ни один спортсмен без участия политиков не сказал бы ничего подобного», — сказала она.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что генеральная ассамблея МПК проголосовала против предложения о полном приостановлении членства ПКР.