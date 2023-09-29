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Свищёв — о голосовании против приостановки членства ПКР: этих решений недостаточно

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР).
Свищёв — о голосовании против приостановки членства ПКР: этих решений недостаточно
  • РИА Новости

«Я был бы удивлён, если бы результаты были иными. Была бы крайне непонятна причина и законность решения об исключении ПКР. У меня другой вопрос: когда наш паралимпийский комитет восстановят полноценно? Они не дают нашим ребятам выступать.

Учитывая сегодняшнее решение и решение допустить наши юношеские футбольные сборные, можно говорить, что это шаг к восстановлению отношений с Россией. Но этих компенсационных решений недостаточно, на мой взгляд. Хлопать дверью нам нельзя — нужно продолжать спортивную дипломатию со всеми организациями, которые имеют отношение к международному спорту», — заявил Свищёв RT.

Ранее сообщалось, что генеральная ассамблея МПК проголосовала против предложения о полном приостановлении членства ПКР.

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