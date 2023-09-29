«Дискриминация по национальному признаку»: в ПКР осудили требование нейтрального статуса для российских паралимпийцев

Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из России к участию в Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом он не стал приостанавливать членство Паралимпийского комитета России на постоянной основе. Глава ПКР Павел Рожков назвал требование о нейтральном статусе несправедливым и дискриминационным, а старший тренер сборной по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова призвала дождаться оглашения критериев для его получения.

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Такое решение в пятницу приняла генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета. При этом членство России в организации было приостановлено на два года с запретом на проведение любых спортивных мероприятий с участием атлетов из других стран.

«Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако его спортсменам позволено участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — говорится в пресс-релизе международного комитета, который цитирует ТАСС.

В ПКР назвали решение о смене статуса и допуске спортсменов лишь в нейтральном качестве в рамках личного зачёта несправедливым и противоречащим конституции и этическим правилам МПК. Оно отражает в первую очередь политическую позицию международной организации, говорится в заявлении пресс-службы. В комитете рассматривают возможные варианты защиты и будут продолжать добиваться полного восстановления своих законных прав и прав российских атлетов.

«Это дискриминация российских спортсменов по национальному признаку. Она ставит их в неравное положение по сравнению с атлетами из других стран. При этом отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определённой страны, или в возможности радоваться победе, когда звучит гимн их государства, — значит, лишать их права на национальную идентичность», — заявил президент ПКР Павел Рожков.

Он также предположил, что организация была наказана за то, что проводит реабилитационные мероприятия для инвалидов военных действий.

«Напоминаем, что паралимпийский спорт был создан доктором Людвигом Гуттманом как средство реабилитации ветеранов Второй мировой войны. Подобные мероприятия являются обычной практикой во многих странах. В частности, США и Канада прямо заявляли, что используют паралимпийский спорт для оказания поддержки военнослужащим, которые стали инвалидами. ПКР считает своей обязанностью проводить реабилитационные мероприятия для ветеранов войн, направленные на осуществление провозглашённых конституцией МПК целей, а также продвигать параспорт без какой-либо дискриминации», — подчеркнул руководитель.

Помимо этого, на заседании генассамблеи было рассмотрено предложение о полной приостановке членства России, однако большинством голосов оно было отклонено. Против жёстких мер выступили 74 члена, за — 65, ещё 13 членов организации воздержались от участия в голосовании.

В России последнее решение было встречено позитивно. Как подчеркнула депутат Госдумы Светлана Журова, важно отличать мнение исполкома МПК от полного состава генеральной ассамблеи. По её мнению, шансы на адекватные реакции выше, когда в голосовании принимают участие все страны-участницы.

«Все здравые и нормальные люди понимают: это не только про спорт, это ещё и про человечность. Первоначально этот спорт был элементом реабилитации людей, возвращения к жизни. Сейчас такими жестами всё это перечёркивается. В 1980 году в Москве предлагали провести Паралимпиаду. СССР тогда ответил, что у нас нет людей с ограниченными возможностями. Мол, зачем нам проводить такой турнир? Только потом страна признала, что такие люди у нас есть! Сейчас нам снова пытаются сказать, что у нас их нет, и закрыть им доступ к соревнованиям. Они сами говорили, что паралимпийцам надо помогать, придумывать для них программы, а теперь говорят: «Всё! Закрывайте обратно!» — эмоционально высказалась Журова в разговоре с RT.

При этом олимпийская чемпионка не верит, что это решение, как и допуск юношеских сборных России по футболу, свидетельствует о позитивных сдвигах в международной спортивной политике.

«Пока это всё разговоры. Неприятная игра, в которую вовлекают спортсменов. Многих западных атлетов заставляют говорить о нас посредством шантажа. Например, о неучастии с нами в одних соревнованиях. Ни один спортсмен без вмешательства политиков не сказал бы ничего подобного», — отметила собеседница RT.

В свою очередь, Ирина Роднина выразила мнение, что в сложившейся ситуации, когда спорт оказался втянут в политические разборки, больше всего пострадали именно атлеты с ограничениями по здоровью.

«Они, в отличие от наших спортсменов олимпийских видов спорта, не представлены вовсе. Так нельзя поступать... Существуют разные формы наказания: ещё можно понять логику отстранения тех, кто, по мнению Запада, в чём-то замешан, но не паралимпийцев. До многих начинает доходить, что это неправильная позиция, жестокая. У этих спортсменов и так хватает проблем. Весь мир должен им помогать, а не наказывать только из-за того, что они представители России. Надо смотреть, кто и как голосовал. Я совсем не удивлюсь, если за полное отстранение голосовали прибалтийские республики, часть Восточной Европы, Англия, Канада и США», — заявила Роднина RT.

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Стоит напомнить, что осенью 2022 года внеочередная генассамблея международного комитета уже принимала решение о временной приостановке членства ПКР, которое впоследствии было отменено апелляционным трибуналом по жалобе российской стороны. Тогда в обосновании вердикта было отмечено, что исполком МПК не представил убедительных доказательств, подтверждающих нарушение обязательств России по членству в организации. А замораживать статус из-за нарушения олимпийского перемирия недопустимо, поскольку оно не является юридически обязательным для подписавших его сторон. При этом трибунал сообщил, что не обладает компетенцией для отмены решения исполкома МПК от 30 марта 2022 года о недопуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, и не сделал каких-либо выводов о нарушении прав атлетов, включая возможность их допуска к международным стартам, в том числе к Играм.

Теперь же генассамблея пересмотрела именно это решение и открыла двери для российских паралимпийцев. Однако пока неизвестно, какие будут выдвинуты критерии для получения нейтрального статуса. По словам Рожкова, проект их готов, но ещё не обнародован. Возможно, это будет список, составленный по аналогии с мартовскими рекомендациями МОК. Там, напомним, речь идёт в том числе об отсутствии активной поддержки СВО и связей с вооружёнными силами. Несомненно, после оглашения пунктов вновь возникнет дискуссия о том, стоит ли россиянам соглашаться на выдвинутые условия.

«Давайте вспомним Игры 2018 года в Пхёнчхане, 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине — везде мы участвовали, но каждый раз условия менялись и было целое множество пунктов, которым мы должны были соответствовать. Следует дождаться, какие условия они пришьют к новости о допуске. Государство и ПКР работают над допуском спортсменов — это понятно. Какой-либо победой я бы на данный момент это не назвала», — заявила RT старший тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

В свою очередь, двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина обрадовалась появившейся возможности для соотечественников выступить в Париже.

«Надеюсь, что мы будем полностью восстановлены в правах, включая возможность выступать с флагом и гимном. Мы вправе этого ожидать, но на данный момент нам следует отталкиваться от текущего решения МПК», — заявила Владыкина RT.

По её мнению, отказ большинства участников генассамблеи от предложения по полному отстранению ПКР говорит о том, что в паралимпийском спорте идёт определённого рода борьба двух точек зрения.

«Наши ребята получили поддержку, и я представляю, насколько тяжело было добиться хотя бы такого решения. В данных обстоятельствах это победа. Дело движется — это радует. Россиянам надо использовать этот шанс и продемонстрировать свои спортивные и интеллектуальные возможности. Напомнить о спортивных ценностях. Спорт и дружба — это совместимо. Мои достижения? Надеюсь, ребята смогут выступить ещё лучше, желаю им этого!» — заключила Владыкина.