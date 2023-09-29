Узнать больше

Громова — о допуске россиян к Паралимпиаде: следует дождаться официальных условий

Короткая ссылка
Старший тренер паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова прокомментировала допуск россиян к Паралимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Громова — о допуске россиян к Паралимпиаде: следует дождаться официальных условий
  • РИА Новости

«Да, нас допустили в нейтральном статусе, но пока не выдвинули никаких условий. Давайте вспомним Игры 2018 года в Пхёнчхане, 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине — везде мы участвовали, но каждый раз условия менялись, и было целое множество пунктов, которым мы должны были соответствовать. Следует дождаться, какие условия они пришьют к новости о допуске. Государство и Паралимпийский комитет работают над допуском спортсменов — это понятно. Какой-либо победой я бы на данный момент это не назвала. Давайте подождём официальных условий», — заявила Громова RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить