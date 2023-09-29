Громова — о допуске россиян к Паралимпиаде: следует дождаться официальных условий

Старший тренер паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова прокомментировала допуск россиян к Паралимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Да, нас допустили в нейтральном статусе, но пока не выдвинули никаких условий. Давайте вспомним Игры 2018 года в Пхёнчхане, 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине — везде мы участвовали, но каждый раз условия менялись, и было целое множество пунктов, которым мы должны были соответствовать. Следует дождаться, какие условия они пришьют к новости о допуске. Государство и Паралимпийский комитет работают над допуском спортсменов — это понятно. Какой-либо победой я бы на данный момент это не назвала. Давайте подождём официальных условий», — заявила Громова RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР).