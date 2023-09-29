Роднина: девиз ОИ — «Быстрее, выше, сильнее — вместе», а вместе не получается

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Во всей это ситуации, связанной со спортом и политикой, больше всего пострадали паралимпийцы. Они, в отличие от наших спортсменов олимпийских видов спорта, не представлены вовсе. Так нельзя поступать… Существуют разные формы наказания: ещё можно понять логику отстранения тех, кто, по мнению Запада, в чём-то замешан, но не паралимпийцев. До многих начинает доходить, что это неправильная позиция, жестокая. У этих спортсменов и так хватает проблем. Весь мир должен им помогать, а не наказывать только из-за того, что они представители России. Надо смотреть, кто и как голосовал. Я совсем не удивлюсь, если за полное отстранение ПКР голосовали прибалтийские республики, часть Восточной Европы, Англия, Канада и США», — заявила Роднина RT.

Также Роднина ответила на вопрос, смогут ли, на её взгляд, выступить российские паралимпийцы на соревнованиях в Париже.

«Мир уже побыл без российского спорта. В своё время олимпийское движение пережило два мощных бойкота: 1980 и 1984 год. Тогда президент МОК Самаранч приложил много усилий, чтобы преодолеть трудности. Учитывая последние события, кажется, что до господина Баха тоже что-то начало доходить. Девиз Олимпиады — «Быстрее, выше, сильнее — вместе». А вместе-то не получается... Возможно, Бах, понимая, что ему осталось не так много заниматься этим делом, решил оставить о себе не только негативные воспоминания, но и совершить положительные движения и поступки. Бах — олимпийский чемпион, который давал клятву олимпийца, выступая на соревнованиях: бороться честно, по правилам, уважая соперников», — добавила она.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде 2024 года в Париже индивидуально и в нейтральном статусе.