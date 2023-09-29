Владыкина — о допуске российских паралимпийцев в Париж: сейчас это победа

Двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина прокомментировала допуск россиян к Паралимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Мне уже сообщили эту новость, я была очень обрадована и до сих пор счастлива, что у наших ребят будет возможность выступить на Паралимпийских играх. Надеюсь, что мы будем полностью восстановлены в правах, включая возможность выступать с флагом и гимном. Мы в полной мере вправе этого ожидать, но на данную секунду нам следует отталкиваться от текущего решения МПК», — заявила Владыкина RT.

Также она прокомментировала результаты голосования на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, в ходе которого 74 участника выступили против полного приостановления членства ПКР, а 65 — за.

«Это говорит о том, что идёт определённого уровня борьба. Наши ребята получили поддержку, и я представляю, насколько тяжело было добиться хотя бы такого решения. В данных обстоятельствах это победа. Дело движется — это радует. Россиянам надо использовать этот шанс и продемонстрировать свои спортивные и интеллектуальные возможности. Напомнить о спортивных ценностях. Спорт и дружба — это совместимо. Мои достижения? Надеюсь, ребята смогут выступить ещё лучше, желаю им этого!» — добавила Владыкина.

Ранее старший тренер паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова высказалась о допуске россиян к Паралимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.