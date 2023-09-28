Фетисов: Бах своими решениями попирает всё, что создано многими поколениями
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«Он не существует для меня как президент МОК. Он сам олимпийский чемпион, который, по сути дела, своими решениями попирает всё, что создано не им, а многими поколениями в непростые для мира времена», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее тренер сборной России по тхэквондо Болат Изутдинов заявил, что Бах своим лицемерием показывает, что ничем не управляет.