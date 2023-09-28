Фетисов: Бах своими решениями попирает всё, что создано многими поколениями

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Томас Бах не существует для него как глава Международного олимпийского комитета (МОК).

«Он не существует для меня как президент МОК. Он сам олимпийский чемпион, который, по сути дела, своими решениями попирает всё, что создано не им, а многими поколениями в непростые для мира времена», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее тренер сборной России по тхэквондо Болат Изутдинов заявил, что Бах своим лицемерием показывает, что ничем не управляет.