Изутдинов: Бах своим лицемерием показывает, что ничем не управляет

Тренер сборной России по тхэквондо Болат Изутдинов высказался о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

«Я уже не верю, что мы поедем на Олимпиаду. Когда Бах говорит, что мы с полной отдачей будем готовиться… Ты президент МОК. Над тобой что, есть президент Межгалактического олимпийского комитета? Если хочешь — сделай.

Бах сам своим лицемерием показывает, что ничем не управляет», — приводит слова Изутдинова «Матч ТВ».

МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Песков заявил, что россиянам надо ехать на Олимпиаду в качестве индивидуальных атлетов.