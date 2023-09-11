Изутдинов: Бах своим лицемерием показывает, что ничем не управляет
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«Я уже не верю, что мы поедем на Олимпиаду. Когда Бах говорит, что мы с полной отдачей будем готовиться… Ты президент МОК. Над тобой что, есть президент Межгалактического олимпийского комитета? Если хочешь — сделай.
Бах сам своим лицемерием показывает, что ничем не управляет», — приводит слова Изутдинова «Матч ТВ».
МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее Песков заявил, что россиянам надо ехать на Олимпиаду в качестве индивидуальных атлетов.