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ОКР подал в суд на МОК из-за долга в размере более $8 млн

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Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что организация подала в швейцарский суд на Международный олимпийский комитет (МОК) из-за имеющейся задолженности со стороны МОК.
ОКР подал в суд на МОК из-за долга в размере более $8 млн
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«МОК нам должен деньги, он не перечислил нашу долю по маркетинговой программе «Топ-10» — $3,71 млн мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платёж больше 5 млн. Сейчас подали иск в швейцарский суд», — цитирует Сенглеева РИА Новости. 

С 5 по 8 октября в Уфе проходит Всероссийский форум олимпийских советов.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее делегация ОКР отказалась участвовать в заседаниях генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

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