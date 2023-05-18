Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сербский участник фиджитал-игр считает, что формат турнира привлечет молодое поколение

Короткая ссылка
Игрок сербской команды Obilic Esports Зивожин Ковачевич высказался о формате фиджитал-игр.

«Отличная идея всего проекта в целом, потому что будущее за цифровыми технологиями, новое поколение уделяет больше времени именно цифровому формату, а не физическому», цитирует Ковачевич ТАСС.

По его мнению, идея такого проекта действительно отличная, потому что детям и всему молодому поколению понравится сочетание цифрового и физического.

«Я на сто процентов уверен, что такие встречи возможны в будущем на уровне сборных, однажды могут провести товарищеский матч команды России и Сербии», — заключил сербский спортсмен.

Пятые фиджитал-игры проходят с 16 по 19 мая в Казани. В соревнованиях принимают участие восемь команд из шести стран.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что уже более 50 стран подтвердили своё участие в «Играх будущего».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить