Сербский участник фиджитал-игр считает, что формат турнира привлечет молодое поколение

Игрок сербской команды Obilic Esports Зивожин Ковачевич высказался о формате фиджитал-игр.

«Отличная идея всего проекта в целом, потому что будущее за цифровыми технологиями, новое поколение уделяет больше времени именно цифровому формату, а не физическому», цитирует Ковачевич ТАСС.

По его мнению, идея такого проекта действительно отличная, потому что детям и всему молодому поколению понравится сочетание цифрового и физического.

«Я на сто процентов уверен, что такие встречи возможны в будущем на уровне сборных, однажды могут провести товарищеский матч команды России и Сербии», — заключил сербский спортсмен.

Пятые фиджитал-игры проходят с 16 по 19 мая в Казани. В соревнованиях принимают участие восемь команд из шести стран.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что уже более 50 стран подтвердили своё участие в «Играх будущего».