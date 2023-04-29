Чернышенко заявил, что более 50 стран подтвердили своё участие в «Играх будущего»

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что уже более 50 стран подтвердили своё участие в «Играх будущего».

«Нам всем ещё предстоит постараться, но мы видим уже огромный интерес у всего мира. Уже более 50 стран подтвердили своё намерение участвовать в наших играх. Мы прогнозируем больше 100 стран‑участниц», — приводит слова Чернышенко «Матч ТВ».

«Игры Будущего» — это международный турнир по дисциплинам в формате «фиджитал», соединяющих в себе классический спорт и киберспорт.

Турнир пройдёт в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил ЦСКА с 100-летним юбилеем.