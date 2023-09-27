Узнать больше

Мелихов — о нехватке лыжероллеров: организаторов соревнований подвёл контрагент

Короткая ссылка
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Иван Мелихов прокомментировал информацию о проблемах в организации первенства России по летнему биатлону.

«Организаторов соревнований подвёл контрагент. Роллеров привезли только 60 пар, а качество вызвало сомнения в безопасности их использования. На общем совещании тренеры приняли решение бежать на своих, у кого нет — тем предоставят организаторы», — цитирует Мелихова «Чемпионат». 

27 сентября корреспондент телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин сообщил, что на турнире нет лыжероллеров. По словам биатлонистов, на чужих роллерах бегать нельзя, потому что они сточены по-разному и из-за этого возрастает уровень опасности при прохождении дистанции. 

Первенство России среди юношей и девушек 17—18 лет должно пройти в Уфе с 26 сентября по 2 октября.

Ранее Алина Пеклецова одержала победу в кроссе на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить