Мелихов — о нехватке лыжероллеров: организаторов соревнований подвёл контрагент

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Иван Мелихов прокомментировал информацию о проблемах в организации первенства России по летнему биатлону.

«Организаторов соревнований подвёл контрагент. Роллеров привезли только 60 пар, а качество вызвало сомнения в безопасности их использования. На общем совещании тренеры приняли решение бежать на своих, у кого нет — тем предоставят организаторы», — цитирует Мелихова «Чемпионат».

27 сентября корреспондент телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин сообщил, что на турнире нет лыжероллеров. По словам биатлонистов, на чужих роллерах бегать нельзя, потому что они сточены по-разному и из-за этого возрастает уровень опасности при прохождении дистанции.

Первенство России среди юношей и девушек 17—18 лет должно пройти в Уфе с 26 сентября по 2 октября.

Ранее Алина Пеклецова одержала победу в кроссе на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области.