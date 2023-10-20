Майгуров: СБР придерживается позиции государства в вопросе нейтрального статуса
- РИА Новости
«Есть позиция государства по этому вопросу, мы её придерживаемся. Наши спортсмены выступают в составе сборной страны. Поэтому я здесь не принимаю решение. Согласен с той политикой, которую проводят наш президент, Минспорт и ОКР», — цитирует Майгурова РИА Новости.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее Поздняков назвал спорт политическим инструментом для объединения стран.