Майгуров: СБР придерживается позиции государства в вопросе нейтрального статуса

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказал мнение касательно вопроса допуска российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Есть позиция государства по этому вопросу, мы её придерживаемся. Наши спортсмены выступают в составе сборной страны. Поэтому я здесь не принимаю решение. Согласен с той политикой, которую проводят наш президент, Минспорт и ОКР», — цитирует Майгурова РИА Новости.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Поздняков назвал спорт политическим инструментом для объединения стран.