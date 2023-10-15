Вирер считает, что российские биатлонисты должны быть допущены до соревнований

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр биатлонистка Доротея Вирер высказала мнение касательно отстранения российских спортсменов.

«Мне часто задают этот вопрос, поскольку биатлон — очень популярный вид спорта в России, но я верю, что этот спорт должен объединять, а не разъединять ещё больше. Я просто надеюсь, что эта ситуация для всех закончится и мы постараемся вернуться к нормальной жизни», — цитирует Вирер Adnkronos.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Майгуров не верит, что у российских спортсменов есть желание перейти в другие национальные команды.