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Вирер считает, что российские биатлонисты должны быть допущены до соревнований

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Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр биатлонистка Доротея Вирер высказала мнение касательно отстранения российских спортсменов.
Вирер считает, что российские биатлонисты должны быть допущены до соревнований
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Manzoni/NordicFocus

«Мне часто задают этот вопрос, поскольку биатлон — очень популярный вид спорта в России, но я верю, что этот спорт должен объединять, а не разъединять ещё больше. Я просто надеюсь, что эта ситуация для всех закончится и мы постараемся вернуться к нормальной жизни», — цитирует Вирер Adnkronos.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Майгуров не верит, что у российских спортсменов есть желание перейти в другие национальные команды.

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