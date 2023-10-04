«Не будет подпадать под общемировую юрисдикцию»: в ХМАО планируют провести первый клубный турнир по биатлону

В середине ноября в Ханты-Мансийске могут пройти первые клубные соревнования по биатлону, в которых примут участие спортсмены из России, Белоруссии и Китая. Зрители станут свидетелями мужского и женского масс-стартов, а также гонок преследования. Призовой фонд составит 8 млн рублей. Организатором мероприятия выступит недавно созданная Международная лига клубного биатлона, которая не является членом СБР, а соответственно, имеет право приглашать на старты представителей любых стран, не согласовывая свои действия с IBU.

На территории России в ближайшее время, возможно, появится ещё один биатлонный турнир, который будет проходить параллельно с Кубками России и Содружества. Планируется, что он станет альтернативой соревнованиям, проводимым под эгидой IBU. Впервые об этом во вторник, 3 октября, упомянул комментатор Дмитрий Губерниев.

«Сейчас возникла классная идея — за неделю до старта сезона на вкатке провести клубные соревнования. Призовой фонд — 8 млн рублей. Эти деньги выделяет старший вице-президент «Газфонда» Алексей Нуждов. Но начинает побаиваться СБР, там говорят о каких-то санкциях, дисквалификациях. А мы чего боимся?» — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Как оказалось, Нуждов вместе с коллегами из Белоруссии уже даже учредил Международную лигу клубного биатлона, которая и выступит организатором соревнований. Создаётся она как раз ради того, чтобы избежать санкций со стороны IBU при приглашении иностранных спортсменов.

Поскольку, если состязания проходят под эгидой СБР или БФБ, им необходимо согласовывать положение с международной федерацией. А последняя летом уже выступала против участия в Кубке Содружества представителей Узбекистана и пригрозила их отстранением от своих стартов.

Теперь же новый турнир официально не подпадает под юрисдикцию IBU, спортсмены будут представлять клубы, а не страны. А значит, можно звать атлетов со всего мира.

«Национальные федерации биатлона России и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях, не дают нам организовывать свои турниры хотя бы с парой стран-соперников. Они не намерены отступать и менять свои решения, а наши национальные организации готовы с этим мириться. Я, как президент региональной федерации, не считаю, что с такими условиями стоит считаться, не надо их слушать вообще, если не дают нам возможность состязаться. Поэтому было принято альтернативное решение по созданию собственного турнира, который не будет подпадать под общемировую юрисдикцию и где мы будем вольны делать что захотим», — заявил Нуждов в интервью RT.

Поэтому совсем неудивительно, что в СБР даже не в курсе планов Международной лиги клубного биатлона. Глава союза Виктор Майгуров подчеркнул, что ещё не получал никаких официальных документов.

«Мы можем только приветствовать, если найдутся меценаты, готовые подставить плечо в плане формирования призового фонда для наших спортсменов. Это касается и возникновения каких-то новых соревнований, если их появление не противоречит федеральному закону о спорте и правилам IBU», — приводит слова Майгурова РИА Новости.

Пока официально всё не до конца согласовано. Однако уже известен планируемый формат турнира. Он состоится в середине ноября в Ханты-Мансийске с участием россиян, белорусов и китайцев. Причём представительство стран может увеличиться.

«Сейчас мы хорошо понимаем, с кем нам стоит сотрудничать, а с кем нет. У нас хороший контакт с немалым количеством международных федераций биатлона, они нас поддерживают. Но в целом к России репрессивный подход: «только попробуйте где-то с русскими связаться — и мы ваши команды не допустим к участию в Кубке мира». Наша лига предложила сотрудничество многим странам, но, пока каждая не заявит о своём членстве, список называть не будем», — отметил RT Нуждов.

Победители гонок получат 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тыс., за третье — 250 тыс. В рамках соревнований 18 ноября пройдут два масс-старта у мужчин и женщин, а на следующий день — гонки преследования.

«В каждой дисциплине выступят по 60 человек: примерно по десять спортсменов из Китая и Белоруссии, а остальных участников наберём из наших региональных федераций, опираясь на рейтинг СБР. Кто-то согласится, кто-то откажется, но хочется, чтобы наши лучшие спортсмены приняли участие», — отметил собеседник RT.

При этом турнир также планируется сделать этапным, как Кубки России и Содружества, но всё зависит от успеха дебютных гонок.

«Участники международной лиги имеют большой опыт и компетенцию в проведении разных соревнований под эгидой других организаций, так что хоть турнир станет первым, но будет успешным. Хочется, чтобы он в дальнейшем состоял не из одного тура, стал периодическим, а не прошёл один раз. Мы проведём состязания и получим отклик, а уже на его основании будем планировать дальше», — добавил Нуждов.

В региональных организациях положительно отреагировали на идею нового турнира. Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что создание Международной лиги клубного биатлона было необходимо уже давно.

«В хоккее, например, раньше тоже проводился чемпионат России, другие подобные соревнования, но потом решили, что нужно приходить к международным стандартам. Клубы сами должны заботиться о своём бюджете и делать соревнования коммерческими. Подобным образом пришла идея создать в России клубный биатлон. Будущее именно за такой системой. А сейчас, когда наши спортсмены не выступают на международных соревнованиях, появилась хорошая возможность сформировать подобную лигу и провести турнир перед стартом Кубка России», — заявил RT Васильев.

По мнению специалиста, соревнования оправдают себя уже этой осенью. И дело не только в призовом фонде, но и в датах гонок.

«Перед началом сезона биатлонистам очень полезно немножко поскоростить, разбежаться и, конечно, денег заработать. Спортсмены из Федерации биатлона Санкт-Петербурга, несомненно, примут участие», — резюмировал Васильев.

По информации RT, у представителей Международной лиги клубного биатлона уже есть предварительная договорённость о трансляциях соревнований с телевидением. Однако для того, чтобы о них заявить, необходимо окончательное согласование всех деталей с ХМАО и другими заинтересованными сторонами.