Поварницын: мошенники притворяются главами федераций для выманивания денег

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, что мошенники стали массово писать спортсменам от лица глав федераций, чтобы выманить у атлетов деньги.

«Хочу всех предупредить о мошенничестве. Пишут в мессенджер от имени руководителя и говорят, что с вами должны связаться. Далее от имени ЦБ России пытаются выманить информацию касательно счетов и карт. Не ведитесь», — написал Поварницын в Telegram-канале «Союз трёх биатлонистов».

29 сентября чемпионка Европы и России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина отдала мошенникам более миллиона рублей. По информации СМИ, на телефон спортсменки поступил звонок от неизвестного, который заявил, что некие злоумышленники получили доступ к её счету и необходимо как можно скорее снять деньги и отправить их на безопасный счёт.

Тимошинина сняла деньги и отдала их курьеру. Позднее она поняла, что её обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее старший тренер паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова прокомментировала допуск россиян к Паралимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.