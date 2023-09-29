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Поварницын: мошенники притворяются главами федераций для выманивания денег

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Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, что мошенники стали массово писать спортсменам от лица глав федераций, чтобы выманить у атлетов деньги.
Поварницын: мошенники притворяются главами федераций для выманивания денег
  • РИА Новости

«Хочу всех предупредить о мошенничестве. Пишут в мессенджер от имени руководителя и говорят, что с вами должны связаться. Далее от имени ЦБ России пытаются выманить информацию касательно счетов и карт. Не ведитесь», — написал Поварницын в Telegram-канале «Союз трёх биатлонистов». 

29 сентября чемпионка Европы и России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина отдала мошенникам более миллиона рублей. По информации СМИ, на телефон спортсменки поступил звонок от неизвестного, который заявил, что некие злоумышленники получили доступ к её счету и необходимо как можно скорее снять деньги и отправить их на безопасный счёт.

Тимошинина сняла деньги и отдала их курьеру. Позднее она поняла, что её обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее старший тренер паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова прокомментировала допуск россиян к Паралимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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