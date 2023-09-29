Источник: чемпионка Европы Тимошинина отдала мошенникам более миллиона рублей

Чемпионка Европы и России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина отдала мошенникам более миллиона рублей.

Как сообщает Baza, на телефон спортсменки поступил звонок от неизвестного, который заявил, что некие злоумышленники получили доступ к её счету и необходимо как можно скорее снять деньги и отправить их на безопасный счёт.

Тимошинина сняла деньги и отдала их курьеру. Позднее она поняла, что её обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

50-летняя Тимошинина является трёхкратной чемпионкой Европы и многократной чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Волги» Чурин задержан за разбой и вымогательство.