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Источник: чемпионка Европы Тимошинина отдала мошенникам более миллиона рублей

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Чемпионка Европы и России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина отдала мошенникам более миллиона рублей.
Источник: чемпионка Европы Тимошинина отдала мошенникам более миллиона рублей
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Baza, на телефон спортсменки поступил звонок от неизвестного, который заявил, что некие злоумышленники получили доступ к её счету и необходимо как можно скорее снять деньги и отправить их на безопасный счёт.

Тимошинина сняла деньги и отдала их курьеру. Позднее она поняла, что её обманули. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

50-летняя Тимошинина является трёхкратной чемпионкой Европы и многократной чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Волги» Чурин задержан за разбой и вымогательство.

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