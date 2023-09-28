Источник: экс-футболист «Волги» Чурин задержан за разбой и вымогательство

Экс-футболист нижегородского клуба «Волга» Андрей Чурин задержан за разбой, вымогательство и похищение человека.

Как сообщает «Мутко против», Чурин и четыре сообщника проникли в квартиру Дмитрия Шмаркова и похитили его. У похищенного отобрали телефоны, ценности и потребовали выплатить им ещё один миллион рублей.

В момент передачи денег Андрей Чурин был задержан. Позднее был задержан один из сообщников.

Поиск остальных нападавших в настоящее время продолжается.

Ранее сообщалось, что задержанный с наркотиками российский футболист вернётся в Узбекистан.