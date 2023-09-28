Источник: экс-футболист «Волги» Чурин задержан за разбой и вымогательство
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Как сообщает «Мутко против», Чурин и четыре сообщника проникли в квартиру Дмитрия Шмаркова и похитили его. У похищенного отобрали телефоны, ценности и потребовали выплатить им ещё один миллион рублей.
В момент передачи денег Андрей Чурин был задержан. Позднее был задержан один из сообщников.
Поиск остальных нападавших в настоящее время продолжается.
Ранее сообщалось, что задержанный с наркотиками российский футболист вернётся в Узбекистан.