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Источник: экс-футболист «Волги» Чурин задержан за разбой и вымогательство

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Экс-футболист нижегородского клуба «Волга» Андрей Чурин задержан за разбой, вымогательство и похищение человека.
Источник: экс-футболист «Волги» Чурин задержан за разбой и вымогательство
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Как сообщает «Мутко против», Чурин и четыре сообщника проникли в квартиру Дмитрия Шмаркова и похитили его. У похищенного отобрали телефоны, ценности и потребовали выплатить им ещё один миллион рублей.

В момент передачи денег Андрей Чурин был задержан. Позднее был задержан один из сообщников.

Поиск остальных нападавших в настоящее время продолжается.

Ранее сообщалось, что задержанный с наркотиками российский футболист вернётся в Узбекистан.

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