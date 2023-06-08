Metaratings: задержанный с наркотиками российский футболист вернётся в Узбекистан

Игрока клуба «Сурхан» из Узбекистана Шамиля Гасанова отпустили из отделения полиции.

По информации Metaratings, в ближайшее время игрок вернётся в Узбекистан.

Ночью 6 июня футболист был остановлен за переход дороги в неположенном месте. Сотрудников ДПС насторожило поведение Гасанова. В кармане у него был обнаружён сверток с неизвестным веществом.

Согласно экспертизе, в свёртке было 0,54 г мефедрона. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес намеревался выручить с партии кокаина €6 млн.