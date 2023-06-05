AD: Промес намеревался выручить с партии кокаина €6 млн
- РИА Новости
Как сообщает AD, перед транспортировкой кокаина Промес контактировал со своими подельниками в Антверпене, которые должны были принять товар, в итоге оказавшийся у правоохранителей.
По информации источника, дело о торговле наркотиками продолжится 11 августа.
30 мая Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина весом 1370 кг. Две партии наркотиков были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году.
11 января 2023 года стало известно, что игрок подозревается в выплате €250 тыс. в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 кг кокаина.
Ранее Промес заявил, что хочет перевезти маму в Россию.