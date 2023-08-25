Пополнение в семье Латыпова, восхождение Чудова на Эльбрус и вес Томшина: биатлонисты продолжают подготовку к сезону

Эдуард Латыпов во второй раз стал отцом, а молодые мамы Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова собираются выйти на старт уже в конце сентября. Василий Томшин набрал лишний вес перед сбором в Тюмени, а Карим Халили признался, что может позволить себе несколько гамбургеров перед тренировкой. Кирa Дюжева рассказала о встрече с медведем, а Максим Чудов совершил восхождение на Эльбрус. Как российские биатлонисты готовятся к сезону — в материале RT.

Планы Нигматуллиной и Резцовой

Многие российские биатлонистки в этом сезоне возвращаются после декрета. И совмещать тренировки с уходом за ребёнком оказывается не так просто, как они рассчитывали. Так, Ульяна Нигматуллина отметила, что теперь нужно совмещать два расписания.

«Оказалось, управлять нужно временем не только своим, но и ещё одного человека. У дочки тоже плотный жизненный график, кстати, похожий на мой: врачи, уход, обязательное общение и развитие. Тренировки теперь даются тяжелее, на них остаётся меньше энергии. А вот мотивации у меня, как ни странно, больше.

Брала с собой маленькую Айну на все сборы: в Терскол, Сочи и Тюмень. Уже привыкла к обязательному ночному подъёму. Даже если малышка спит, всё равно просыпаюсь по расписанию, настолько вошла в режим. Вообще, количества сна для отдыха мне вполне хватает. Просто раньше, условно, был один восьмичасовой отрезок — теперь два по четыре. Обе спим днём, бодрствуем, когда у меня тренировки, и в целом неплохо себя чувствуем», — приводит слова Нигматуллиной «Матч ТВ».

При этом, по словам Ульяны, ей очень помогает семья, которая сопровождает спортсменку во время поездок.

«Всегда могу рассчитывать на помощь четырёх близких: мужа Ильшата, обеих мам и сестры Насти. Куда бы я ни отправилась, со мной всегда кто‑то из них. Поехать на сборы одной и не взять с собой Айну — такое даже в голову не приходило, это невозможно», — добавила биатлонистка.

Нигматуллина, к слову, планирует выступить уже на летнем Кубке Содружества, который состоится с 7 по 10 сентября в Сочи. Правда, она пока не определилась, на какие гонки заявится. Ещё одна мамочка — Кристина Резцова — также скоро появится на соревнованиях. Она приедет в Тюмень на летний чемпионат России.

«Я сейчас уже тренируюсь в полном объёме, на данный момент нахожусь на Семинском перевале. Работаю, как и в предыдущие сезоны, со своей командой-семьёй за счёт Ханты‑Мансийска», — сообщила биатлонистка.

Тем временем, пополнение произошло в семье Эдуарда Латыпова. Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 во второй раз стал отцом. Соответствующее фото появилось в соцсетях спортсмена и его супруги Дарьи. Девочку назвали Ариной.

Совсем скоро станет мамой и белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская. По её словам, раньше она не планировала детей до завершения спортивной карьеры, но в отсутствие международных стартов передумала.

«Опыт других биатлонисток показывает, что всё возможно. Непросто, разумеется, но реально. Мы два действующих спортсмена, которые не будут высыпаться ночью — а утром нужно выходить на гонку или на тренировку. Это чуть-чуть сложнее, чем когда кто-то один участвует в соревнованиях. Поэтому мы, конечно, будем просить какую-то помощь, чтобы малыш всё-таки находился рядом с нами. Пока это всё задумка, а как оно будет на самом деле… Может быть, я рожу и скажу: «Всё! До свидания, я ухожу!» Не знаю, как поведёт себя организм, как поведёт себя голова родителя, но я думаю, что мы справимся», — приводит слова Алимбековой-Смольской Sport5.by.

Также спортсменка рассказала, что ей очень нравится участие мужа в подготовке к рождению малыша. Так, он уже собрал комод для детских вещей.

«Ещё ходит со мной на все приёмы к врачу, после которых говорит: «Так, всё, теперь ты точно не тренируешься!» Когда видит ребёнка на УЗИ, сразу запрещает заниматься, а потом успокаивается», — добавила биатлонистка.

Глазырина завершила карьеру

Екатерина Глазырина приняла решение завершить профессиональную карьеру. Как объяснила 36-летняя спортсменка, которую дважды отстраняли от соревнований за допинг, она оказалась не готова вновь бороться за место в сборной России.

«Мысли, чтобы продолжить, конечно, были. Готовилась, тренировалась, но не захотела в очередной раз возвращаться и кому‑то что‑то доказывать. Но если бы я вернулась, то результаты были бы: у меня муж тренер. Но, наверное, время уже ушло, надо давать дорогу молодым. И мотивация была не настолько высока, чтобы продолжать карьеру», — призналась биатлонистка.

Последним стартом Глазыриной стал летний чемпионат России в Тюмени в 2020 году. В сентябре того же года она была отстранена на год из‑за расследования, связанного с докладом Ричарда Макларена и базой данных (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории. Срок отстранения Глазыриной завершился в сентябре 2021 года.

Екатерина является двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы: она выигрывала медали в 2010 году в Отепя и в 2011 году в Валь-Риданне.

Екатерина Глазырина на летнем чемпионате России по биатлону

РИА Новости

© Наталья Горшкова

Юрлова-Перхт на стрельбище

Екатерина Юрлова-Перхт в отличие от коллеги заканчивать спортивную карьеру не собирается. 38-летняя спортсменка провела стрелковую тренировку в компании «Союза трёх биатлонистов» — так себя называют Александр Логинов, Антон Бабиков и Александр Поварницын, которые ушли на самоподготовку и завели совместный Telegram-канал.

«Рубрика «Полезные советы» от легенды российского и мирового биатлона. Узнали?» — говорится в публикации, где выложено видео со стрельбища.

При этом Поварницын признался, что в сборной Тюмени, к которой он относится, до сих пор не все довольны его решением тренироваться самостоятельно.

«Они отнеслись к этому с пониманием, но всё равно есть небольшое сопротивление. Всегда в сборной готовиться легче и проще, но я очень благодарен, что они согласились поддержать моё начинание. Мы с ребятами отчасти сами финансируем свою подготовку, а отчасти нам помогают регионы, но у них не все расходы получается закрыть. Так, мы находимся в Питере за свой счёт», — отметил Александр в интервью Metaratings.

По его словам, помощь готов оказать и Центр спортивной подготовки, но для этого нужно преодолеть множество бюрократических проволочек.

«Это невозможно сделать так быстро. Мы посчитали, что такая помощь может прийти не раньше октября, а то и следующего сезона. Помощь от СБР была в бюрократическом плане, но пока на этом дело закончилось. — Патронами помогают регионы. Мир не без добрых людей, и с формой тоже помогли. Я получил экипировку, когда находился со сборной командой. Ребятам помогают различные фирмы», — поделился Поварницын.

Особенности объединения групп Каминского и Башкирова

Если «Союз трёх биатлонистов» тренируется самостоятельно, то группы Сергея Башкирова и Юрия Каминского СБР решил объединить и вместе отправить в Тюмень. Там же по своей программе работает коллектив Артёма Истомина. Уехали подальше от остальных только подопечные Михаила Шашилова: они занимаются в белорусских Раубичах.

Идея объединения групп Башкирова и Каминского понравилась далеко не всем. Так, по словам Василия Томшина, он воспринял новость достаточно тяжело.

«Даже неприязнь к этому была. Да и сейчас она отчасти остаётся. У меня были мысли пойти работать по плану Дмитрия Александровича Шукаловича, но взвесив все «за» и «против» нахождения в команде в плане организации тренировочного процесса, в плане количества специалистов рядом я принял решение, что для меня эффективнее будет работать в сборной», — признался спортсмен.

Как отметил Каминский, в объединении групп есть определённые сложности, потому что коллектив теперь большой, но есть и положительные моменты.

«Можно какие‑то командные действия отработать, в том числе на рубеже, различную дуэльную стрельбу, эстафету. Это позволяет лучше совершенствовать стрелковый навык», — объяснил специалист.

При этом, как подчеркнул глава СБР Виктор Майгуров, ответственность за результат всей объединённой группы теперь лежит на Каминском.

«Башкиров также полноценно участвует в планировании тренировочного процесса. В большей степени он будет курировать тех спортсменов, с которыми работал до этого, потому что их лучше знает. В команде нет никакого разделения, что вы принадлежите Башкирову, а вы — Каминскому. Я был на сборе команды на Семинском перевале. Там отличная рабочая обстановка между спортсменами и тренерами, но за общий результат мы будем спрашивать с Юрия Михайловича», — сказал президент союза.

Гамбургеры и допинг-контроль

Тем временем, сами биатлонисты, приехав в Тюмень на сбор, больше обсуждают свои физические состояния. По словам Томшина, за время отдыха он успел набрать лишний вес.

«В первый же день у нас провели замеры, оказалось, что всё‑таки жирочек‑то я подкопил», — признался спортсмен.

А Карим Халили, как оказалось, напротив, может себе позволить съесть гамбургер, и даже не один, и пойти на тренировку. У Светланы Куклиной и вовсе другая проблема — ей сложно набрать мышечную массу.

Также по теме Успехи Мироновой, режим Латыпова и штрафы в группе Истомина: как российские биатлонисты готовятся к новому сезону Светлана Миронова оправилась от проблем со здоровьем и надеется принять участие во всех стартах нового сезона, а тренирующаяся вместе...

«Я отношусь к тому типу, кто всё ест и не может увеличить вес. У меня, к сожалению, большие с этим проблемы. Завидуют ли мне? Нет, не думаю, здесь абсолютно завидовать нечему, потому что мышечную массу нарастить очень тяжело», — объяснила биатлонистка.

Не забывают о спортсменах и допинг-офицеры, которые любят приходить в не самое удобное время. Совсем недавно не повезло 21-летней Любови Калининой. К самой молодой участнице последнего Кубка России и серебряному призёру чемпионата страны пришли в шесть утра.

«Самое» доброе утро», — написала спортсменка в своём Telegram-канале.

Впрочем, у некоторых биатлонисток происходят и куда более неожиданные встречи. Так, Кира Дюжева поделилась воспоминанием, как после тренировки увидела медведя. По словам девушки, она в тот момент впала в ступор и только сестра, с которой они шли, сумела привести её в чувства.

«Мы побежали в другую сторону, до ближайшей деревни было несколько километров… Я не знаю, почему он не побежал за нами, но, когда я оглянулась, он стоял на задних лапах и смотрел нам вслед. Это было ужасно страшно», — цитирует Дюжеву Sport24.

Как призналась Кира, осознание степени опасности встречи с медведем пришло только когда их подобрал мотоциклист.

Юбилей Польховского на космодроме

Заслуженный тренер России Валерий Польховский в данный момент не задействован в национальной сборной по биатлону, поэтому решил необычно провести день рождения. Свой юбилей — 70 лет — он отметил на космодроме Восточный.

«Друзья, которые живут здесь, пригласили посмотреть на запуск «Луны‑25». Нам провели экскурсию по космодрому: очень впечатляет, как там всё организовано. Чувствуется российская мощь!

Когда ракета взлетала, испытал дрожь, хотя мы стояли на расстоянии порядка километра от неё. Всё это было удивительно красиво, я впервые видел запуск вживую.

Знаменательная дата для всей нашей космической отрасли, потому что впервые почти за 50 лет Россия запустила ракету с лунным аппаратом. Увидеть такое в свой день рождения было очень даже приятно», — рассказал Польховский.

Необычно проводит свободное время и Максим Чудов. Трёхкратный чемпион мира совершил восхождение на Эльбрус.

«Идём до победной вершины! Без потерь», — написал на своей странице в социальных сетях 40-летний спортсмен, который сейчас возглавляет федерацию лыжных гонок и биатлона Республики Башкортостан.

Трасса в Чебоксарах и новые форматы турниров

Пока спортсмены готовятся к новому сезону, в СБР занимаются развитием биатлонной инфраструктуры. В Чебоксарах, в частности, началось строительство лыжероллерной трассы.

На объекте смогут тренироваться спортсмены разных видов спорта: биатлонисты, лыжники, триатлонисты и велосипедисты. Предполагается создание условий и для атлетов с ограниченными возможностями. Причём, в СБР даже планируют проводить там соревнования.

«На сегодняшний день биатлоном в республике занимаются около 400 детей. Появление лыжероллерной трассы в Чебоксарах поможет местным талантам сделать шаг в сборную России, в которой совсем недавно Чувашию успешно представляли Сергей Башкиров, Татьяна Акимова и другие воспитанники чувашской школы.

СБР рассматривает этот объект как точку роста. Чебоксары очень удобно расположены логистически. Это самый центр Поволжья, рядом Марий-Эл, Татарстан, Удмуртия, Нижегородская, Кировская, Ульяновская области. Появление здесь современной инфраструктуры для биатлона позволит проводить соревнования достаточно высокого уровня уже в следующем сезоне», — приводит слова Майгурова СБР.

Помимо расширения географии проведения соревнований СБР рассматривает и новые форматы. Как отметил исполнительный директор организации Александр Пак, союз ведёт переговоры с лыжниками.

«Мы общались на эту тему с Еленой Вяльбе, но пусть это будет сюрпризом. Это интересно нам и федерации лыжных гонок. Осталось найти место в календаре и тех, кто будет это показывать», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Увы, сделать турниры на территории России и Белоруссии интереснее за счёт приглашения иностранных спортсменов у СБР не получилось. Союз хотел позвать на Кубок Содружества представителей Узбекистана, но в IBU высказались против.

«Мы обратились в Международный союз биатлонистов, но получили отказ. После этого мы задали вопрос — кто нарушил правила. Нам ответили, что спортсмены из Узбекистана нарушат правила, если будут принимать участие в наших соревнованиях. Но мы учитываем конституцию IBU, не хотелось бы заходить в тупик. Что касается спортсменов из Китая, то переговоров не было. В большей степени сейчас они приглашаются по линии Минспорта», — объяснил Майгуров.